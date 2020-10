Binotto guarda al 2021:” lottare per il podio” (Di giovedì 29 ottobre 2020) In prossimità del Gp di Imola, il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, prova a proiettarsi verso l’anno venturo senza illudere i tifosi. Cosa ha dichiarato Binotto? Mattia Binotto ha voluto essere chiaro in vista della prossima stagione. Ecco le sue dichiarazioni “Realisticamente nel 2021 non torneremo a lottare per il Mondiale. Penso che il nostro obiettivo sia tornare a lottare regolarmente per il podio. Il 2022 sarà la discontinuità, il momento per rimescolare le carte”. “Abbiamo l’opportunità di partire tutti con un nuovo regolamento 2022 e non solo, potremo tutti lavorare sull’ aereodinamica 2022 solo da gennaio prossimo. Si tratta di una bella sfida, rimescolera’ le carte. Il regolamento ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 ottobre 2020) In prossimità del Gp di Imola, il team principal della Ferrari, Mattia, prova a proiettarsi verso l’anno venturo senza illudere i tifosi. Cosa ha dichiarato? Mattiaha voluto essere chiaro in vista della prossima stagione. Ecco le sue dichiarazioni “Realisticamente nelnon torneremo aper il Mondiale. Penso che il nostro obiettivo sia tornare aregolarmente per il podio. Il 2022 sarà la discontinuità, il momento per rimescolare le carte”. “Abbiamo l’opportunità di partire tutti con un nuovo regolamento 2022 e non solo, potremo tutti lavorare sull’ aereodinamica 2022 solo da gennaio prossimo. Si tratta di una bella sfida, rimescolera’ le carte. Il regolamento ...

Mattia Binotto ammette che anche nel 2021 la Ferrari non potrà lottare per il titolo mondiale, ma soltanto per il podio. Ecco le sue dichiarazioni ...

Nel 2021 la Ferrari "deve tornare a lottare regolarmente per il podio, questo deve essere il nostro obiettivo. Per il Mondiale penso onestamente di no. Sono certo che questa squadra è viva, e che fare ...

Mattia Binotto ammette che anche nel 2021 la Ferrari non potrà lottare per il titolo mondiale, ma soltanto per il podio. Ecco le sue dichiarazioni ...