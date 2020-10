Benevento, a Verona c’è Sacchi: al var di nuovo Mazzoleni dopo i rigori di Roma (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Torna il campionato e per il Benevento l’appuntamento è fissato per lunedì sera, ore 20:45, contro il Verona. Al “Bentegodi“, a dirigere il match, ci sarà Juan Luca Sacchi di Macerata. L’ultimo precedente con il fischietto marchigiano fa sorridere la Strega (1-2 proprio a Verona ma contro il Chievo), ma i risultati di due stagioni non inducono all’ottimismo: pari col Lecce (3-3), sconfitta di Crotone (1-0) e soprattutto sconfitta nella semifinale play off di ritorno in casa contro il Cittadella (0-3). Curioso il caso del primo assistente Domenico Palermo di Bari, nuovamente designato con i giallorossi a distanza di pochi giorni. Il pugliese era ieri al “Vigorito” durante la sconfitta e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Torna il campionato e per ill’appuntamento è fissato per lunedì sera, ore 20:45, contro il. Al “Bentegodi“, a dirigere il match, ci sarà Juan Lucadi Macerata. L’ultimo precedente con il fischietto marchigiano fa sorridere la Strega (1-2 proprio ama contro il Chievo), ma i risultati di due stagioni non inducono all’ottimismo: pari col Lecce (3-3), sconfitta di Crotone (1-0) e soprattutto sconfitta nella semifinale play off di ritorno in casa contro il Cittadella (0-3). Curioso il caso del primo assistente Domenico Palermo di Bari, nuovamente designato con i giallorossi a distanza di pochi giorni. Il pugliese era ieri al “Vigorito” durante la sconfitta e ...

Sarà l'arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata a dirigere il match valido per la 6^ giornata di A, tra Verona e Benevento, in programma lunedì 2 novembre alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi. Gli assiste ...

Gli infortunati del Benevento IAGO FALQUE: l'attaccante acciaccato per noie fisiche che restano da monitorare dallo staff medico sannita. Tuttavia, va verso il forfait anche lunedì in casa del Verona.

