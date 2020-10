Benedetta Parodi prima del successo | spunta la FOTO con frangetta e giacca a quadri

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 29 ottobre 2020)si è raccontata negli studi del nuovo programma televisivo condotto da Daria Bignardi. Ospite a L’Assedio, la cuoca più seguita e amata della Tv ha incuriosito i telespettatori raccontando non pochi aneddoti inediti della sua vita, privata e professionale. L’occasione è stata l’arrivo in libreria del suo ultimo lavoro editoriale dal titolo ‘Una poltrona in cucina’. Tra le pagine del suo libro, laparla di cucina come anche della sua famiglia e degli anni vissuti tra i primi baci e l’adolescenza. Insomma, un racconto intimo di una donna che ha sempre amato l’arte della cucina. L’intervista ha incuriosito i telespettatori e i fan tanto quanto lo scattografico apparso di recente sul suo profilo ...