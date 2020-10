Belen e Antonino | c’è la prima foto di coppia e non è banale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Non è certo unadia confermare la storia d’amore traRodriguez eSpinalbese ma è un tassello in più che si aggiunge. Ladisul profilo social della showgirl non è solo la bella immagine in bianco e nero che sembra in movimento. Un ballo tra i due o forse solo la scelta di attraversare la strada abbracciati mentre lui la guida. Procede a gonfie vele e ancora di più dopo i fine settimana trascorsi insieme e dopo l’ultima brevissima vacanza in tre in camper. Sembra che conla splendidastia vivendo tutta un’altra vita. Nellecon Spinalbese c’è un’atra donna, ...