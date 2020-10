BCE riunisce Board: prenderà tempo fino a dicembre per nuove mosse (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – La BCE torna in primo piano, mentre un nuovo tsunami si sta abbattendo sui mercati, a causa della seconda ondata di pandemia di Covid-19, che mette a rischio il percorso di ripresa dell’economia europea. Oggi si riunirà il Board, ma secondo le attese prevalenti, non dovrebbe annunciare nuovi interventi in termini di politica monetaria, lasciando aperta la porta per ulteriori mosse a dicembre. L’attuale impostazione della politica monetaria, infatti, sta ancora dispiegando i suoi effetti, che ben si riflettono sugli Spread dei rendimenti dei titoli di stato, scesi ai livelli minimi di sempre, con una curva dei rendimenti piegata verso il basso e rendimenti negativi su tutte le scadenze fino agli 11 anni. Probabilmente, se non ci fosse stata la seconda ondata di pandemia di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – La BCE torna in primo piano, mentre un nuovo tsunami si sta abbattendo sui mercati, a causa della seconda ondata di pandemia di Covid-19, che mette a rischio il percorso di ripresa dell’economia europea. Oggi si riunirà il, ma secondo le attese prevalenti, non dovrebbe annunciare nuovi interventi in termini di politica monetaria, lasciando aperta la porta per ulteriori. L’attuale impostazione della politica monetaria, infatti, sta ancora dispiegando i suoi effetti, che ben si riflettono sugli Spread dei rendimenti dei titoli di stato, scesi ai livelli minimi di sempre, con una curva dei rendimenti piegata verso il basso e rendimenti negativi su tutte le scadenzeagli 11 anni. Probabilmente, se non ci fosse stata la seconda ondata di pandemia di ...

(Teleborsa) - La BCE torna in primo piano, mentre un nuovo tsunami si sta abbattendo sui mercati, a causa della seconda ondata di pandemia di Covid-19, che mette a rischio il percorso di ...

Di fronte a questo quadro cupo la Bce, che si riunisce oggi, si è sempre detta pronta ad agire ulteriormente e con tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere i mercati. Ciononostante, gli ...

