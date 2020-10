Bayern Monaco, incontro segreto per rinnovo di Alaba: vuole essere come Lewandowski, Neuer e Muller (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il nome di David Alaba è senza dubbio tra i più chiacchierati in ottica calciomercato. Il difensore del Bayern Monaco, nonché perno della squadra allenata da Flick, sta discutendo da mesi il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. In tal senso, diverse big d'Europa si sono interessati a lui che ha sempre però ammesso di voler provare prima a raggiungere un accordo con la dirigenza bavarese. A tal proposito, però, sembra che in un incontro avvenuto in gran segreto per discutere della questione, le parti si siano confermate ancora distanti.Alaba: trattamento come Lewandowski, Muller e Neuercaption id="attachment 873827" align="alignnone" width="528" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il nome di Davidè senza dubbio tra i più chiacchierati in ottica calciomercato. Il difensore del, nonché perno della squadra allenata da Flick, sta discutendo da mesi ildi contratto che tarda ad arrivare. In tal senso, diverse big d'Europa si sono interessati a lui che ha sempre però ammesso di voler provare prima a raggiungere un accordo con la dirigenza bavarese. A tal proposito, però, sembra che in unavvenuto in granper discutere della questione, le parti si siano confermate ancora distanti.: trattamentocaption id="attachment 873827" align="alignnone" width="528" ...

