Basta bestemmie | fuori le idee Tutti criticano Conte? Feltri sbotta | il dettaglio dimenticato

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Vittoriospezza una lancia a favore di Giuseppe. "Il premier sarà quel che sarà - cinguetta -, ma voi al suo posto avreste suggerito quale soluzione al dilagare del virus?" chiede il direttore di Libero per poi aggiungere: "All'estero stanno male come noi o addirittura peggio.leinvece delle". Proprio ieri, mercoledì 28 ottobre, Germania e Francia hanno dichiarato il lockdown spaventate dall'aumento esponenziale dei contagi. Angela Merkel ed Emmanuel Macron infatti - a detta di- non se la passano benissimo. D'altronde sono stati i primi a sottovalutare la prima ondata del coronavirus che li ha graziati per poi punirli nella seconda.