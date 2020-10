Basket, Serie A1: rinviata Cantù-Trieste per i casi Covid della squadra di casa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il presidente della LBA Umberto Gandini ha disposto il rinvio della partita Acqua S.Bernardo- Allianz Trieste, in programma sabato 31 ottobre e valida per la sesta giornata del campionato di Serie A1 2020/2021 di Basket. “Richiamato il provvedimento assunto il 25 ottobre scorso, preso atto dell’accertamento di numero 8 casi di positività al Covid-19 di atleti della società Acqua S.Bernardo Cantù e la conseguente interruzione dell’attività“, si legge in una nota diramata dalla Lega Basket, che continuerà a monitorare la situazione e comunicherà non appena possibile le modalità di recupero della partita, oltre ad eventuali ulteriori disposizioni. ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il presidenteLBA Umberto Gandini ha disposto il rinviopartita Acqua S.Bernardo- Allianz, in programma sabato 31 ottobre e valida per la sesta giornata del campionato diA1 2020/2021 di. “Richiamato il provvedimento assunto il 25 ottobre scorso, preso atto dell’accertamento di numero 8di positività al-19 di atletisocietà Acqua S.Bernardo Cantù e la conseguente interruzione dell’attività“, si legge in una nota diramata dalla Lega, che continuerà a monitorare la situazione e comunicherà non appena possibile le modalità di recuperopartita, oltre ad eventuali ulteriori disposizioni. ...

E' stato infine analizzato il progetto di fusione per incorporazione con la società SO.BA.SA che gestisce attualmente il patrimonio immobiliare della Lega Basket.

