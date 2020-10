Bari attimi di paura in centro | donna di 64 anni pugnalata alle spalle da uno sconosciuto in Corso Vittorio Emanuele

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Un 32 enne barese è stato fermato dforze dell’ordine dopo aver accoltellato unadi 64. Lastava passeggiando in compagnia del figlio il centralissimo, quando uno, senza che ci fosse un motivo, l’aggreditasp, ferendola con un coltello. Ladi64 di origine campana è stata subito soccorsa dal figlio e da alcuni passanti. Il 32 enne, un uomo con evidenti problemi psichici è stato fermato dforze dell’ordine.

Un 32 enne barese è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver accoltellato una donna di 64 anni. La donna stava passeggiando in compagnia del figlio il centralissimo corso Vittorio Emanuele, ...Ma su questo arriva la rassicurazione del Prefetto di Bari, Antonia Bellomo ... Non si può mollare neppure per un attimo perché la situazione è delicata e il comportamento di ciascuno ...