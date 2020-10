Barbara D’Urso, la splendida foto della sorella con il pancione: “Sto per diventare zia” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Emozionatissima, Barbara D’Urso si prepara ad un compito molto importante: presto diventerà infatti zia della piccola Sofia. Sua sorella Eleonora è in procinto di partorire, e la conduttrice ha deciso di condividere su Instagram una foto tenerissima del pancione. Eleonora D’Urso è ormai arrivata alle ultime settimane di gravidanza e ha deciso di regalarsi un bellissimo servizio fotografico che le ricordi per sempre questi momenti magici. Sul suo profilo Instagram ha poi pubblicato i dolci scatti con il pancione: “Non è un momento ottimale per partorire, e Sofia avrà come prima immagine quella di un mondo infestato da mascherine. Starà a me raccontarle di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che, ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 ottobre 2020) Emozionatissima,D’Urso si prepara ad un compito molto importante: presto diventerà infatti ziapiccola Sofia. SuaEleonora è in procinto di partorire, e la conduttrice ha deciso di condividere su Instagram unatenerissima del. Eleonora D’Urso è ormai arrivata alle ultime settimane di gravidanza e ha deciso di regalarsi un bellissimo serviziografico che le ricordi per sempre questi momenti magici. Sul suo profilo Instagram ha poi pubblicato i dolci scatti con il: “Non è un momento ottimale per partorire, e Sofia avrà come prima immagine quella di un mondo infestato da mascherine. Starà a me raccontarle di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che, ...

