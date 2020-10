Azzolina contro Emiliano: “Riapra le scuole”. Levata di scudi del Pd: “Ministri leggano Dpcm” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott – La Puglia come la Campania, due governatori dem, due sanità regionali inadeguate e in entrambi i casi la decisione di chiudere le scuole per contenere i contagi. E la “ministra” grillina dell’Istruzione Lucia Azzolina non ci sta: “La Regione Puglia ha sospeso le attività didattiche in presenza definendo ‘impressionante’ il numero dei contagi. Eppure, secondo quanto ci ha comunicato, si tratta di 417 studenti risultati positivi (su una popolazione studentesca di 562 mila). La stessa Regione ha poi ammesso che il problema in realtà non è la diffusione del virus all’interno delle scuole ma l’organizzazione del lavoro della Sanità regionale. Si riaprano al più presto le scuole, evitando conseguenze gravi, presenti e future, per gli studenti e per le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott – La Puglia come la Campania, due governatori dem, due sanità regionali inadeguate e in entrambi i casi la decisione di chiudere le scuole per contenere i contagi. E la “ministra” grillina dell’Istruzione Lucianon ci sta: “La Regione Puglia ha sospeso le attività didattiche in presenza definendo ‘impressionante’ il numero dei contagi. Eppure, secondo quanto ci ha comunicato, si tratta di 417 studenti risultati positivi (su una popolazione studentesca di 562 mila). La stessa Regione ha poi ammesso che il problema in realtà non è la diffusione del virus all’interno delle scuole ma l’organizzazione del lavoro della Sanità regionale. Si riaprano al più presto le scuole, evitando conseguenze gravi, presenti e future, per gli studenti e per le ...

