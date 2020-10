Aurora Ramazzotti | in splendida forma su Instagram | ‘Che fisico’ FOTO

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Appare davvero come meglio non potrebbesu. La bella 23enne mostra un corpo allenato e desiderabile. Visualizza questo post suNoi non lo sappiamo, ma ci conosciamo da molto prima di questa vita. Siamo legati da qualcosa di più grande. Auguri papozzo🍾a tanti altri giri intorno al sole 🌞 … L'articoloinsu‘Che fisico’proviene da YesLife.it.

GossipItalia3 : Il tenero post di Aurora Ramazzotti per Eros: “Auguri papozzo!” #gossipitalianews - VanityFairIt : «Siamo legati da qualcosa di più grande» - zazoomblog : Aurora Ramazzotti al padre Eros: «Ci conosciamo da molto prima di questa vita» - #Aurora #Ramazzotti #padre #Eros: - MoodDramaqueen : Sento che Oppini sarà la nuova Aurora Ramazzotti per Tommaso, fuori di qui. #GFVIP - zazoomblog : Aurora Ramazzotti gli auguri a papà Eros sono tenerissimi. E Marica Pellegrinelli sceglie l’ironia - #Aurora… -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

Vanity Fair Italia

Per Eros Ramazzotti compleanno speciale: la figlia Aurora gli dedica un post tenerissimo sul suo profilo Instagram. “Noi non lo sappiamo, ma ci conosciamo da molto prima di questa vita. Siamo legati ...grande amica. Se con Aurora Ramazzotti è ufficialmente finita, con Giulia Salemi le cose non sono chiare fino in fondo. I due, infatti, pare abbiano litigato. Ci ha pensato Chi a svelarne i motivi. Da ...