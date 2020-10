Aurora Ramazzotti al padre Eros | «Ci conosciamo da molto prima di questa vita»

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Non potrebbe essere più speciale il rapporto tra Aurora Ramazzotti e papà Eros, e nel giorno del 57esimo compleanno di lui, mercoledì 28 ottobre, è arrivata puntuale anche via social una bellissima dedica della ragazza, l’unica figlia che il cantante ha avuto dalla prima moglie, Michelle Hunziker: «Noi non lo sappiamo, ma ci conosciamo da molto prima di questa vita. Siamo legati da qualcosa di più grande. Auguri papozzoa tanti altri giri intorno al sole», ha scritto Aurora pubblicando uno scatto abbracciata al padre. Gli auguri di compleanno di Aurora Ramazzotti al padre Eros (©instagram/therealauroragram)

Eros Ramazzotti festeggia 57 anni e la figlia Aurora lo sorprende con una foto piena d'amore, accompagnata da una dedica tenerissima: «Siamo legati da qualcosa di più grande» ...Peccato per quel Mercurio ancora indeciso sul da farsi. Avresti tanta voglia di far pace con qualcuno, come Aurora Ramazzotti che ancora non riesce a perdonare Zorzi (suo ex migliore amico), ma non ...