Atto di omofobia contro una giovane infermiera di Genova: “I vicini mi hanno distrutto la macchina, mi chiamano sporca lesbica” – VIDEO (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una giovane ragazza di 23 anni di Genova ha denunciato, attraverso un VIDEO su ‘Tik Tok’, gravissimi atti di omofobia nei suoi confronti. Camilla Cannoni non ce l’ha fatta e si è sfogata in lacrime con un VIDEO su ‘Tik Tok’. La ragazza di 23 anni è una giovane infermiera di Genova e nella giornata … L'articolo Atto di omofobia contro una giovane infermiera di Genova: “I vicini mi hanno distrutto la macchina, mi chiamano sporca lesbica” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) Unaragazza di 23 anni diha denunciato, attraverso unsu ‘Tik Tok’, gravissimi atti dinei suoi confronti. Camilla Cannoni non ce l’ha fatta e si è sfogata in lacrime con unsu ‘Tik Tok’. La ragazza di 23 anni è unadie nella giornata … L'articolodiunadi: “Imila, milesbica” –NewNotizie.it.

Severusp2 : @captainbrendy Non solo queste parole sul giornale, ma Matteo Salvini ha pronunciato le seguenti parole al Senato:'… - ControLettera : Una legge contro l'#omofobia non li fermerà. Quando ci sarà la legge ci saranno poliziotti, droni, cani addestrati… - helloitsaturn : RT @chiaralaporella: Camilla ora parcheggia la sua auto e il suo scooter a dieci minuti a piedi da casa per paura di un altro atto vandalic… - GgBebey : RT @chiaralaporella: Camilla ora parcheggia la sua auto e il suo scooter a dieci minuti a piedi da casa per paura di un altro atto vandalic… - Tomerini63 : RT @ManfrediPotenti: Non vogliamo una legge sull' omofobia che deroghi dal principio cardine del Diritto Penale e per cui il reato deve ave… -