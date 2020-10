Attenzione: Salvini ha cambiato di nuovo idea sul lockdown (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ci risiamo. Nel giro di poche ore, Matteo Salvini cambia idea sul lockdown. Questa mattina, in un’intervista radiofonica, il leader della Lega aveva detto di esser pronto a non opporsi all’ipotesi di una chiusura generalizzata delle attività se ce ne sarà la necessità. Insomma, una mossa cha apre alla collaborazione affinché si arrivi a una sintesi anche con le opposizioni sulle misure da prendere qualora non si riuscisse a frenare la curva dei contagi. Poi il colpo di scena: nel giro di poche ore, il cambio di idea annunciato prima del suo intervento in aula al Senato. LEGGI ANCHE > Il dietrofront di Salvini sul lockdown: «Se c’è necessità, si chiuda» «Chiusura totale? Sarebbe un disastro, non tanto ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ci risiamo. Nel giro di poche ore, Matteocambiasul. Questa mattina, in un’intervista radiofonica, il leader della Lega aveva detto di esser pronto a non opporsi all’ipotesi di una chiusura generalizzata delle attività se ce ne sarà la necessità. Insomma, una mossa cha apre alla collaborazione affinché si arrivi a una sintesi anche con le opposizioni sulle misure da prendere qualora non si riuscisse a frenare la curva dei contagi. Poi il colpo di scena: nel giro di poche ore, il cambio diannunciato prima del suo intervento in aula al Senato. LEGGI ANCHE > Il dietrofront disul: «Se c’è necessità, si chiuda» «Chiusura totale? Sarebbe un disastro, non tanto ...

«Ritorno qui in Parlamento per illustrare le ulteriori misure restrittive adottate» dopo la «subdola e repentina» impennata della curva di contagio del Covid: ha esordito così il premier Giuseppe ...

"Sono immunodepresso". E Calderoli invita Salvini a rimettere mascherina

Roberto Calderoli al Senato invita Matteo Salvini a rimettere la mascherina alla fine del suo discorso: il vicepresidente è immunodepresso.

