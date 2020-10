Attentato Nizza: il killer della cattedrale sbarcato a Lampedusa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Novità importanti sull’Attentato di Nizza avvenuto questa mattina: il killer della cattedrale sarebbe sbarcato a Lampedusa. Sarebbe sbarcato non molto tempo fa a Lampedura, con un barcone carico di altri migranti, l’Attentatore che ha ucciso stamattina tre persone nella basilica di Notre-Dame di Nizza. Una delle vittime del killer, che ha agito con una ferocia … Leggi su viagginews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Novità importanti sull’diavvenuto questa mattina: ilsarebbe. Sarebbenon molto tempo fa a Lampedura, con un barcone carico di altri migranti, l’re che ha ucciso stamattina tre persone nella basilica di Notre-Dame di. Una delle vittime del, che ha agito con una ferocia …

