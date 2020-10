Attentato a Nizza, le campane di tutte le chiese di Francia suonano in omaggio alle vittime – Il video (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le campane di tutte le chiese di Francia hanno suonato a morto alle 15 del 29 ottobre, in omaggio alle vittime dell’Attentato terroristico avvenuto nella basilica di Notre-Dame a Nizza. Un orario simbolico per tutti i cristiani, perché secondo la tradizione sarebbe quello della morte di Gesù. Tra le tre persone rimaste uccise c’è anche il sacrestano della basilica. Nel video, i rintocchi della cattedrale di Rouen. L’autore dell’attacco è stato ferito e arrestato dalla polizia, e si trova in ospedale. I vescovi francesi hanno definito l’Attentato un gesto «abominevole», auspicando che i cristiani «non diventino ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lediledihanno suonato a morto15 del 29 ottobre, indell’terroristico avvenuto nella basilica di Notre-Dame a. Un orario simbolico per tutti i cristiani, perché secondo la tradizione sarebbe quello della morte di Gesù. Tra le tre persone rimaste uccise c’è anche il sacrestano della basilica. Nel, i rintocchi della cattedrale di Rouen. L’autore dell’attacco è stato ferito e arrestato dalla polizia, e si trova in ospedale. I vescovi francesi hanno definito l’un gesto «abominevole», auspicando che i cristiani «non diventino ...

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - _umonacu : RT @anaisginori: Attentato a #Nizza: l'assalitore Brahim Aoussaoui, nato in Tunisia nel 1999, è arrivato sull’isola di Lampedusa a settembr… - MuredduGiovanni : RT @07Emmedi: dopo l'attentato di Nizza,abbiamo avuto subito un altro ad Avignone dove un uomo armato di coltello e al solito grido di Alla… -