Attentato a Nizza | il sindaco | “L’assassino ripeteva Allah Akbar mentre lo curavamo”

"L'autore dell'Attentato, mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar". Lo ha riferito il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, alla stampa. Per Estrosi, "non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco", ha commentato il primo cittadino che si è immediatamente recato sul posto e ha parlato di "islamofascismo".

