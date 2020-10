Attentato a Nizza, il capo della Polizia Gabrielli: «Massima allerta su obiettivi francesi in Italia» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo l’attacco alla basilica di Nizza della mattina di oggi, 29 ottobre, il capo della Polizia Franco Gabrielli ha inviato una circolare ai prefetti e ai questori per chiedere la Massima attenzione sugli obiettivi francesi in Italia, oltre che un’allerta per il personale delle forze di Polizia impegnate sul territorio. Quanto avvenuto in Francia è stato analizzato durante una riunione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa). L’intelligence ha quindi segnalato la necessità di rafforzare le misure di sicurezza in prossimità delle sedi istituzionali francesi. Al momento, viene sottolineato in ambienti del ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo l’attacco alla basilica dimattina di oggi, 29 ottobre, ilFrancoha inviato una circolare ai prefetti e ai questori per chiedere laattenzione sugliin, oltre che un’per il personale delle forze diimpegnate sul territorio. Quanto avvenuto in Francia è stato analizzato durante una riunione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa). L’intelligence ha quindi segnalato la necessità di rafforzare le misure di sicurezza in prossimità delle sedi istituzionali. Al momento, viene sottolineato in ambienti del ...

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - GiovanniCalcara : Sono inorridito nel sentire questa mattina da Nizza la notizia di un barbaro attentato alla Basilica di Notre-Dame.… - Diego_Bruno80 : RT @Drittorovescio_: Attentato a Nizza, il terrorista è un tunisino sbarcato a Lampedusa, identificato a Bari ma poi rilasciato! #Drittoer… -