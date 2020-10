Attentato a Nizza: deputato, ‘killer tunisino sbarcato a Lampedusa’ (Di giovedì 29 ottobre 2020) Brahim A., il killer di Nizza, “è arrivato da pochissimo tempo da Lampedusa“: lo ha twittato il deputato della regione di Nizza, Eric Ciotti, affermando di aver appena chiesto ad Emmanuel Macron, in una riunione sul luogo dell’Attentato, di “sospendere qualsiasi flusso migratorio e qualsiasi procedura di asilo, in particolare alla frontiera italiana”. L’assaillant de … L'articolo Attentato a Nizza: deputato, ‘killer tunisino sbarcato a Lampedusa’ proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 29 ottobre 2020) Brahim A., il killer di, “è arrivato da pochissimo tempo da Lampedusa“: lo ha twittato ildella regione di, Eric Ciotti, affermando di aver appena chiesto ad Emmanuel Macron, in una riunione sul luogo dell’, di “sospendere qualsiasi flusso migratorio e qualsiasi procedura di asilo, in particolare alla frontiera italiana”. L’assaillant de … L'articolo, ‘killera Lampedusa’ proviene da www.meteoweek.com.

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - HolySee_FAO : RT @HolySeePress: Il cordoglio del Santo Padre per le vittime dell’attentato avvenuto a Nizza (Francia) - - andrea61990928 : RT @DSantanche: Un gentiluomo islamico è entrato in una chiesa e ha decapitato due persone, poi ne ha uccisa una terza. È l'ennesimo #atten… -