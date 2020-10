Attacco a Nizza, l'attentatore tunisino era sbarcato a Lampedusa (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'attentatore che ha ucciso tre persone nella basilica di Notre-Dame di Nizza è sbarcato poco tempo fa a Lampedusa insieme ad altri migranti. Lo hanno confermato fonti degli apparati di sicurezza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'che ha ucciso tre persone nella basilica di Notre-Dame dipoco tempo fa ainsieme ad altri migranti. Lo hanno confermato fonti degli apparati di sicurezza ...

Pontifex_it : Sono vicino alla comunità cattolica di #Nizza, in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghier… - Capezzone : A meno di miei errori, dei quali eventualmente mi scuso, apprendo che il Presidente della Repubblica, a proposito d… - GiuseppeConteIT : Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le… - PrimaldaZ : RT @RobiGippox: Ennesima vergogna nazionale del governo Conte. Vediamo se Lamorgese avrà il pudore e il coraggio di dire qualcosa in merito… - RcCamera : Ennesima nostra figura di merda derivata dalla furia immigrazionista delirante del nostro Governo! ??????? -