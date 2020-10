Attacco a Nizza in una chiesa: tre morti, una donna decapitata (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una donna è stata decapitata e altre due persone sono state uccise nell’attacco con il coltello avvenuto questa mattina nella cattedrale Notre Dame nel centro di Nizza, in Avenue Jean-Medecin. Ci sarebbero anche numerosi feriti. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una donna è stata decapitata e altre due persone sono state uccise nell’attacco con il coltello avvenuto questa mattina nella cattedrale Notre Dame nel centro di Nizza, in Avenue Jean-Medecin. Ci sarebbero anche numerosi feriti.

