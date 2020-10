Attacco a Nizza, il Papa: "Basta guardarsi come nemici" (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Papa Francesco è informato" dell'attentato di Nizza , "ed è vicino alla comunità cattolica in lutto", ha riferito Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede. "E' un momento di dolore, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Francesco è informato" dell'attentato di, "ed è vicino alla comunità cattolica in lutto", ha riferito Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede. "E' un momento di dolore, ...

