ATP Vienna | Sinner costretto al ritiro per infortunio dopo pochi minuti

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Jannik– Photo credits: Getty Image Jannika dare forfait per unal piede nel match di ottavi di finale dell’ATP 500 dicontro Andrej Rublev,solo tre game giocati., lo sfortunatoprematuro Sono bastati solo 10e un break appena subìto a Jannikper capire che non poteva proseguire il match.un colpo di dritto finito per poco in corridoio, il giovane tennista italiano si è avvicinato alla rete ma, anziché effettuare il consueto cambio di campo, si è sorprendentemente seduto in panchina.ha fatto poi un cenno al giudice di sedia, ha raccolto ...

TennisWorldit : Atp Vienna - Sinner si ritira contro Rublev. Sonego ai quarti: troverà Djokovic - oktennis : ATP Vienna: Medvedev “scherza” Pospisil con il servizio - Gazzetta_it : Tornei: oggi a #Vienna in campo #Sonego e #Sinner - Eurosport_IT : Sonego conquista i quarti di finale a Viena: ora Novak Djokovic! ???????? #EurosportTENNIS | #AtpVienna | #ATPTour - zazoomblog : Atp Vienna 2020 clamoroso ritiro per Sinner: Rublev vince dopo appena tre game - #Vienna #clamoroso #ritiro #Sinner… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Vienna

Ritiro di Jannik Sinner al secondo turno dell'Erste Bank Open, ultimo Atp 500 di questo 2020 dotato di un montepremi di ...



Underarm serve called "let" First serve out Second serve ace Are you @NickKyrgios in disguise, @DaniilMedwed? pic.twitter.com/Qp13mgX9B8 La redazione di Ok Tennis è formata da rappresentanti di tutte ...