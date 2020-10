Atp Vienna 2020 | clamoroso ritiro per Sinner | Rublev vince dopo appena tre game

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020)ciò che è accaduto all’interno del match del secondo turno dell’Atptra Jannike Andrej: l’altoatesino infatti si è ritiratotredi gioco, col moscovita avanti 2-1 in virtù del break conquistato nell’ultimo. Sono al momento sconosciute le vere cause deldell’altoatesino: probabilmente non ha voluto forzare ulteriormente un problema fisico, dato cheaver subito il punto valevole il break ha subito faccio cenno alla panchina.