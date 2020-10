Atletica | 100 metri | l' iridato Coleman squalificato per doping

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Il Tribunale dell’Atletica lo squalifica due anni per tre mancati controlli. La sua giustificazione (la ricevuta di una spesa da Walmart) non regge all’analisi degli spostamenti. Può fare ricorso al t ...Christian Coleman salterà Tokyo anche dopo il rinvio al 2021. Il campione del mondo dei 100 metri è stato squalificato per due anni dopo aver fallito tre controlli a sorpresa dell’Agenzia antidoping: ...