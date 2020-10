Assassin’s Creed, Netflix annuncia l’arrivo di una serie live action (Di giovedì 29 ottobre 2020) Netflix ha da poco annunciato la messa in cantiere di un nuovo progetto. Stiamo parlando della serie live action tratta dal famoso videogioco intitolato Assassin’s Creed. Si tratterebbe del primo adattamento sul piccolo schermo. Al cinema, invece, ricordiamo che ha già avuto una trasposizione nel 2016 e nei panni del protagonista abbiamo visto Michael Fassbender. Qui di seguito, quindi, vi lasciamo il video che ha postato la piattaforma streaming su Twitter. Netflix will be developing an Assassin's Creed live-action series. @Ubisofts's Jason Altman and Danielle Kreinik will serve as Executive Producers — NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020 Netflix ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 ottobre 2020)ha da pocoto la messa in cantiere di un nuovo progetto. Stiamo parlando dellatratta dal famoso videogioco intitolato Assassin’s. Si tratterebbe del primo adattamento sul piccolo schermo. Al cinema, invece, ricordiamo che ha già avuto una trasposizione nel 2016 e nei panni del protagonista abbiamo visto Michael Fassbender. Qui di seguito, quindi, vi lasciamo il video che ha postato la piattaforma streaming su Twitter.will be developing an Assassin'ss. @Ubisofts's Jason Altman and Danielle Kreinik will serve as Executive Producers — NX (@NXOn) October 27, 2020...

