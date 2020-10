Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 28 ottobre: la Champions batte Ulisse (Di giovedì 29 ottobre 2020) Con 6.173.000 telespettatori e il 23% di share la partita di Champions League Juventus-Barcellona trasmessa da Canale 5 si è aggiudicata gli Ascolti della prima serata di mercoledì 28 ottobre. Ascolti tv prime time Su Rai1 ‘Ulisse – Il Piacere della Scoperta‘ ha ottenuto 2.952.000 telespettatori e il 13,1%, mentre Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ ha totalizzato 1.764.000 telespettatori e il 7,9% di share. Appena fuori dal podio Rai2 che con la fiction ‘Mare Fuori‘ ha conquistato 1.684.000 telespettatori e il 6,4% di share nel primo episodio, e 1.751.000 e il 9,4% nel secondo. Su Italia 1 ‘Grease‘ è stato visto da 1.217.000 telespettatori pari al 5,1% di share. Su Retequattro ‘Stasera Italia Speciale’ ha conquistato ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 29 ottobre 2020) Con 6.173.000 telespettatori e il 23% di share la partita diLeague Juventus-Barcellona trasmessa da Canale 5 si è aggiudicata glidella prima serata di mercoledì 28tv prime time Su Rai1 ‘– Il Piacere della Scoperta‘ ha ottenuto 2.952.000 telespettatori e il 13,1%, mentre Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ ha totalizzato 1.764.000 telespettatori e il 7,9% di share. Appena fuori dal podio Rai2 che con la fiction ‘Mare Fuori‘ ha conquistato 1.684.000 telespettatori e il 6,4% di share nel primo episodio, e 1.751.000 e il 9,4% nel secondo. Su Italia 1 ‘Grease‘ è stato visto da 1.217.000 telespettatori pari al 5,1% di share. Su Retequattro ‘Stasera Italia Speciale’ ha conquistato ...

