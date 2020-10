Ascoltare le serie tv come un podcast: Netflix studia la funzione solo audio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ormai lo sappiamo, è una prassi di Netflix: quello che è probabilmente il servizio di streaming più diffuso e seguito al mondo continua a lavorare sulla piattaforma testando diverse funzioni sperimentali, alcune delle quali attecchiscono e vengono rese permanenti, mentre altre finiscono nel novero dei tentativi. L’ultima in ordine di tempo, secondo le indiscrezioni dei media specialistici americani, sarebbe la sperimentazione di una funzione audio only. Si tratterebbe di una funzione che permetterebbe agli abbonati di seguire le proprie serie e i propri film preferiti senza il ricorso alle immagini, che notoriamente consumano una grande quantità di dati e anche la batteria dei propri dispositivi mobili (la fruzione in mobilità è un altro dei trend su cui ... Leggi su wired (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ormai lo sappiamo, è una prassi di: quello che è probabilmente il servizio di streaming più diffuso e seguito al mondo continua a lavorare sulla piattaforma testando diverse funzioni sperimentali, alcune delle quali attecchiscono e vengono rese permanenti, mentre altre finiscono nel novero dei tentativi. L’ultima in ordine di tempo, secondo le indiscrezioni dei media specialistici americani, sarebbe la sperimentazione di unaonly. Si tratterebbe di unache permetterebbe agli abbonati di seguire le propriee i propri film preferiti senza il ricorso alle immagini, che notoriamente consumano una grande quantità di dati e anche la batteria dei propri dispositivi mobili (la fruzione in mobilità è un altro dei trend su cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascoltare serie Ascoltare le serie tv come un podcast: Netflix studia la funzione solo audio Wired.it Ascoltare le serie tv come un podcast: Netflix studia la funzione solo audio

La piattaforma streaming Netflix potrebbe entrare in competizione con il mondo dei podcast attraverso una funzione che permette di fruire i suoi contenuti con il video disattivato ...

