Arriva stampa 3D in odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ricerca scientifica italiana inin primo piano. Due articoli pubblicati sulla rivista scientifica "The Journal of Craniofacial Surgery" nel mese di ottobre dimostrano come la tecnologia permetta innovative soluzioni destinate a dare una svolta per le cure sempre più su misura dei difetti ossei dentali efacciali. Tra gli Autori degli articoli e coordinatori delle ricerche, assieme al Prof. Piero Cascone, vi è il dott. Giuseppe Cicero, docente dell'Università di Madrid, a capo di un team di ricerca per l'utilizzo dellante 3D con sofisticati programmi software di facile utilizzo. Sono stati esaminate approfonditamente le nuove tecnologie 3D applicate alla chirurgicae all'e i benefici che se ne possono ...