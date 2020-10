Arcuri: «Virus più impetuoso rispetto alla prima ondata. Dobbiamo tutti muoverci il meno possibile» (Di giovedì 29 ottobre 2020) CoronaVirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)«I numeri esprimono più di ogni mia parola l’ampiezza del CoronaVirus. In Italia i contagiati il 7 ottobre erano 3.677, il 14 erano 7.332, il 21 15.199. Ieri, 24.988. Otto volte di più di 21 giorni fa. Mutuando il linguaggio della scienza, la progressione dell’Rt determina un raddoppio ogni settimana. Questa è la cruda realtà dei numeri. Ogni numero vale più di mille parole». Netto il commento durante la conferenza stampa di oggi, 29 ottobre, del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Il commissario ha voluto incontrare la stampa per fare il punto sulle attività di contenimento e contrasto all’epidemia. Secondo Arcuri, «cominciamo a ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronain Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)«I numeri esprimono più di ogni mia parola l’ampiezza del Corona. In Italia i contagiati il 7 ottobre erano 3.677, il 14 erano 7.332, il 21 15.199. Ieri, 24.988. Otto volte di più di 21 giorni fa. Mutuando il linguaggio della scienza, la progressione dell’Rt determina un raddoppio ogni settimana. Questa è la cruda realtà dei numeri. Ogni numero vale più di mille parole». Netto il commento durante la conferenza stampa di oggi, 29 ottobre, del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico. Il commissario ha voluto incontrare la stampa per fare il punto sulle attività di contenimento e contrasto all’epidemia. Secondo, «cominciamo a ...

