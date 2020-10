Arcuri: in terapia intensiva occupati 22% posti disponibili (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Abbiamo inviato una mail alle Regioni con la richiesta dei fabbisogni per le terapie intensive in modo da poter alleggerire il carico negli ospedali. Appena avremo raccolto i loro riscontri procederemo con una nuova distribuzione di materiali.” “Al momento, in base ai materiali gia’ inviati nei mesi precedenti dalla struttura commissariale, sono attivabili ancora 1.445 posti di terapia intensiva e le Regioni si stanno gia’ attrezzando per attivarli.” “Sono gia’ nelle disponibilita’ altri 1.849 ventilatori pronti per la distribuzione. Dai dati in nostro possesso la percentuale dei pazienti in terapia intensiva rispetto ai posti letto attivati e’ pari al 22% che scende al 18% attivando tutte le ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Abbiamo inviato una mail alle Regioni con la richiesta dei fabbisogni per le terapie intensive in modo da poter alleggerire il carico negli ospedali. Appena avremo raccolto i loro riscontri procederemo con una nuova distribuzione di materiali.” “Al momento, in base ai materiali gia’ inviati nei mesi precedenti dalla struttura commissariale, sono attivabili ancora 1.445die le Regioni si stanno gia’ attrezzando per attivarli.” “Sono gia’ nelleta’ altri 1.849 ventilatori pronti per la distribuzione. Dai dati in nostro possesso la percentuale dei pazienti inrispetto ailetto attivati e’ pari al 22% che scende al 18% attivando tutte le ...

