Arabia Saudita, attacco a consolato francese a Gedda: ferita una guardia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Davanti al consolato francese di Gedda, in Arabia Saudita, un uomo ha accoltellato e ferito una guardia. L'assalitore, un Saudita, è stato arrestato. Lo ha riferito Al-Arabiya citando l'agenzia di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) Davanti aldi, in, un uomo ha accoltellato e ferito una. L'assalitore, un, è stato arrestato. Lo ha riferito Al-Arabiya citando l'agenzia di ...

MediasetTgcom24 : Arabia Saudita, attacco a consolato francese a Gedda: ferita una guardia #arabiasaudita - fattoquotidiano : Francia, dopo Nizza attacchi alla polizia anche ad Avignone el consolato di Gedda (Arabia Saudita) - amnestyitalia : Summit B20 in Arabia Saudita: dedicare l’incontro all’emancipazione delle donne è una farsa - Ric746 : RT @agambella: ++ La cattedrale di Nizza, Avignone e il consolato francese di Jedda in Arabia Saudita oggetto di attacchi terroristici isl… - Black300Joe : RT @AlessandroCere7: ??La #Francia è sotto attacco Dopo #Nizza e #Avignon In Arabia Saudita nel Consolato Generale di Francia a Jeddah. Un… -