Approvato il Decreto Ristori | ecco gli aiuti categoria per categoria

E' stato Approvato il Decreto Ristori, che offre contributi a fondo perduto versati in automatico a coloro che avevano già ottenuto analoghi contributi attraverso il Decreto Rilancio, questa volta percependoli direttamente sul conto corrente entro metà novembre, senza fare alcuna domanda. Chi invece non aveva utilizzato la precedente agevolazione, dovrà presentare specifica domanda all'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando procedura già in vigore la scorsa estate: in questo caso i Ristori verranno ricevuti entro metà dicembre. Il requisito fondamentale è il seguente: bisogna aver subìto in aprile un perdita di fatturato pari ad almeno un terzo rispetto allo stesso mese del 2019. Ne hanno diritto, indipendentemente ...

