Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 29 ottobre: interviste, temi e ospiti

Torna in prima serata su Rete 4 "Dritto e Rovescio", il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda stasera, giovedì 29 ottobre 2020, Paolo Del Debbio dedicherà ampio spazio alle proteste dei commercianti e dei lavoratori di tutta Italia duramente colpiti dalle restrizioni introdotte dall'ultimo Dpcm.

Dritto e Rovescio: Anticipazioni e ospiti puntata 29 ottobre 2020

Nel corso della puntata, focus anche sulla seconda ondata di contagi da Coronavirus: ci sarà l'analisi del virologo Fabrizio Pregliasco. Si parlerà poi della gestione dell'immigrazione in questo periodo di emergenza sanitaria e si ...

