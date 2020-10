Anthem 2 0 in tanti dettagli su come cambiano gli strali | le abilità e molto altro

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 29 ottobre 2020) BioWare ha recentemente condiviso alcuniriguardo al reboot di, gioco che non è stato accolto bene dai fan a causa di diversi problemi e lacune. All'inizio di quest'anno la società aveva affermato che revisionare completamente il gioco sarebbe stato un lavorolungo, ma adesso possiamo dare un piccolo sguardo ad alcune delle funzionalità che sono state modificate.Grazie ad un aggiornamento sul Blog ufficiale di BioWare, sono stati forniti nuovisu2.0. Il post elencafunzioneranno le build degli(Javelin in inglese) e le varie abilità che potranno essere sbloccate. Innanzitutto, per quanto riguarda le armi, ora le Primarie e le Secondarie avranno specifiche diverse e il gioco avrà al suo ...