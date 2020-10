Anna Falchi, che bella la figlia Alyssa. ‘Uguale alla mamma’ non è un modo di dire: stavolta è proprio così (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il tempo passa incessantemente e non aspetta nessuno, eppure Anna Falchi non sembra sortirne l’effetto. La vamp simbolo degli anni ’90 e dei primi anni 2000 continua ad apparire sempre splendida e in gran forma. La sua vita non è sempre stata tutta rosa e fiori, vi ricordate quando l’ex marito Stefano Ricucci è stato arrestato? Correva l’anno 2006 e, dopo quel capitolo buio, è stata la figlia Alyssa a riportarle luce e spensieratezza. La dolcissima Alyssa è nata nel 2010 dall’unione tra Anna Falchi e l’imprenditore Denny Montesi. La coppia di genitori aveva vissuto una relazione dal 2008, che si è conclusa nello stesso anno di nascita della loro adorata bambina. Quest’ultima infatti ha anche ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il tempo passa incessantemente e non aspetta nessuno, eppurenon sembra sortirne l’effetto. La vamp simbolo degli anni ’90 e dei primi anni 2000 continua ad apparire sempre splendida e in gran forma. La sua vita non è sempre stata tutta rosa e fiori, vi ricordate quando l’ex marito Stefano Ricucci è stato arrestato? Correva l’anno 2006 e, dopo quel capitolo buio, è stata laa riportarle luce e spensieratezza. La dolcissimaè nata nel 2010 dall’unione trae l’imprenditore Denny Montesi. La coppia di genitori aveva vissuto una relazione dal 2008, che si è conclusa nello stesso anno di nascita della loro adorata bambina. Quest’ultima infatti ha anche ...

ayrinl : Sapete invece chi è figa? Anna Falchi, mark my words - Ce_19c : Rupert Everett and Anna Falchi in “Dellamorte Dellamore” (1994) . - doctorow : Anna Falchi Cemetery Man, 1994 -

Anna Falchi, pseudonimo di Anna Kristiina Palomäki (Tampere, 22 aprile 1972), è un'attrice, showgirl e produttrice cinematografica finlandese naturalizzata italiana. È considerata un sex symbol degli ...

Anna Falchi, pseudonimo di Anna Kristiina Palomäki (Tampere, 22 aprile 1972), è un'attrice, showgirl e produttrice cinematografica finlandese naturalizzata italiana. È considerata un sex symbol degli ...