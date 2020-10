Andrea Zelletta lascia la Casa del Gf Vip: “Fuori per motivi personali” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Notando l'assenza dell'ex tronista, la Contessa ha chiesto più volte dove fosse finito. Uscito dal confessionale, Francesco Oppini ha aggiornato gli inquilini della Casa su cosa stesse succedendo. L'articolo Andrea Zelletta lascia la Casa del Gf Vip: “Fuori per motivi personali” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 29 ottobre 2020) Notando l'assenza dell'ex tronista, la Contessa ha chiesto più volte dove fosse finito. Uscito dal confessionale, Francesco Oppini ha aggiornato gli inquilini dellasu cosa stesse succedendo. L'articololadel Gf Vip: “Fuori perpersonali” proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Andrea Zelletta è uscito dalla casa e gli altri non possono parlarne « Il Vicolo delle News… - Violuz02 : RT @bimbadiziamara: “Tommy ci tiene a te, fa un po' il duro, ma guarda che non scherza con nessuno di noi come scherza con te.” Andrea Zell… - bimbadizorziii : RT @GrandeFratello: Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - Frency__Love_ : RT @bimbadiziamara: “Tommy ci tiene a te, fa un po' il duro, ma guarda che non scherza con nessuno di noi come scherza con te.” Andrea Zell… -