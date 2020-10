Andrea Bocelli e Cecilia Bartoli in Pianissimo, il duetto inedito da Believe (Di giovedì 29 ottobre 2020) Andrea Bocelli e Cecilia Bartoli in Pianissimo, il nuovo brano inedito disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano farà parte del nuovo album del tenore, Believe, in uscita il prossimo 13 novembre su etichetta Sugar. Per il nuovo pezzo inedito, anticipazione del progetto, Bocelli ha chiamato Cecilia Bartoli, mezzosoprano acclamato in tutto il mondo che in tre decenni di carriera ha venduto oltre 12 milioni di dischi. 5 Grammy e 2 Classical Brit Awards, il Victoire de la Musique in Francia, il Prix Caecilia in Belgio e l’Edison Award nei Paesi Bassi, Cecilia diventerà inoltre direttore dell’Opera di Monte-Carlo nel ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020)in, il nuovo branodisponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano farà parte del nuovo album del tenore,, in uscita il prossimo 13 novembre su etichetta Sugar. Per il nuovo pezzo, anticipazione del progetto,ha chiamato, mezzosoprano acclamato in tutto il mondo che in tre decenni di carriera ha venduto oltre 12 milioni di dischi. 5 Grammy e 2 Classical Brit Awards, il Victoire de la Musique in Francia, il Prix Caecilia in Belgio e l’Edison Award nei Paesi Bassi,diventerà inoltre direttore dell’Opera di Monte-Carlo nel ...

VittorioSgarbi : Unesco/ Sabato 24 a Noto il concerto di Andrea Bocelli e la mostra di Igor Mitoraj da me curata. L’iniziativa per p… - crrankyfm : Top Classical song on iTunes Music: Pianissimo - Andrea Bocelli & Cecilia Bartoli - Toronto_nian : RT @ETCanada: Andrea Bocelli and Cecilia Bartoli release stunning new duet 'Pianissimo' -- listen - ETCanada : Andrea Bocelli and Cecilia Bartoli release stunning new duet 'Pianissimo' -- listen - asmaarefaat6 : ? #NowPlaying “Love In Portofino” by Andrea Bocelli on #Anghami -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Bocelli Andrea Bocelli e Cecilia Bartoli in Pianissimo, il duetto inedito da Believe OptiMagazine Andrea Bocelli e Cecilia Bartoli in Pianissimo, il duetto inedito da Believe

Andrea Bocelli e Cecilia Bartoli in Pianissimo, il nuovo brano inedito disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano farà parte del nuovo album del tenore, Believe, in uscita il ...

Andrea Bocelli, gita in barca a Marzamemi dopo il concerto a Noto

Domenica in barca a Marzamemi per Andrea Bocelli , Lajatico, 1958,, dopo il concerto di sabato sera a Noto. Il tenore ha scelto il borgo marinaro per partire in una escursione in barca lungo la costa ...

Andrea Bocelli e Cecilia Bartoli in Pianissimo, il nuovo brano inedito disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano farà parte del nuovo album del tenore, Believe, in uscita il ...Domenica in barca a Marzamemi per Andrea Bocelli , Lajatico, 1958,, dopo il concerto di sabato sera a Noto. Il tenore ha scelto il borgo marinaro per partire in una escursione in barca lungo la costa ...