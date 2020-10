Anche nelle scuole militari focolai di Covid e didattica a distanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - Il Covid-19 non risparmia le scuole di formazione militare in Italia: sono già numerosi - secondo quanto apprende l'AGI - gli studenti di alcuni di questi istituti che sono risultati positivi al coronavirus. Al ministero della Difesa non si parla ancora di chiusura generalizzata, come avvenuto invece in occasione del lockdown di marzo, ma la situazione è costantemente monitorata e aggiornata, così da intervenire con tempestività qualora si rendesse necessaria, ineludibile, una nuova sospensione delle attività in presenza in tutta Italia. Nella sola scuola allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri di Firenze si contano alcune decine di positivi - si apprende ancora - e chi non è contagiato è ora alloggiato presso altre strutture ricettive esterne. Nel caso invece della ... Leggi su agi (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - Il-19 non risparmia ledi formazione militare in Italia: sono già numerosi - secondo quanto apprende l'AGI - gli studenti di alcuni di questi istituti che sono risultati positivi al coronavirus. Al ministero della Difesa non si parla ancora di chiusura generalizzata, come avvenuto invece in occasione del lockdown di marzo, ma la situazione è costantemente monitorata e aggiornata, così da intervenire con tempestività qualora si rendesse necessaria, ineludibile, una nuova sospensione delle attività in presenza in tutta Italia. Nella sola scuola allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri di Firenze si contano alcune decine di positivi - si apprende ancora - e chi non è contagiato è ora alloggiato presso altre strutture ricettive esterne. Nel caso invece della ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche nelle Covid, morto Pino Scaccia: storico inviato della Rai, lavorò anche nelle Marche Cronache Maceratesi Ci sono 93 positivi in più il totale arriva adesso a 1.417

È soprattutto la parte alta della provincia a registrare le maggiori criticità, focolai anche in Valbelluna Per ora resta fuori l’Agordino ...

L’esame d’avvocato è tra meno di due mesi, ma ancora non si sa dove, come, né se si fa

Il ministero dell’Istruzione e del Lavoro hanno stabilito, in deroga, prove orali per l’abilitazione alle professioni. Ma per quella forense, che invece fa capo al ministero della Giustizia, ancora no ...

