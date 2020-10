Anche la Puglia chiude le scuole. E Azzolina s'infuria (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - Dopo la Campania, la Puglia. Michele Emiliano, come pochi giorni fa Vincenzo De Luca, ha emanato un'ordinanza con cui chiude, a partire da venerdì 30 ottobre e fino al 24 novembre prossimo, tutte le scuole di ogni ordine e grado. "Gli istituti - si legge nel provvedimento - dovranno introdurre “la didattica digitale integrata, riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali”. Inoltre, le istituzioni scolastiche “devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'ufficio scolastico regionale e al dipartimento della salute il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivo o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di ... Leggi su agi (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - Dopo la Campania, la. Michele Emiliano, come pochi giorni fa Vincenzo De Luca, ha emanato un'ordinanza con cui, a partire da venerdì 30 ottobre e fino al 24 novembre prossimo, tutte ledi ogni ordine e grado. "Gli istituti - si legge nel provvedimento - dovranno introdurre “la didattica digitale integrata, riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali”. Inoltre, le istituzioni scolastiche “devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'ufficio scolastico regionale e al dipartimento della salute il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivo o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di ...

