Anaao Campania denuncia: “Mancano medici, posti, percorsi differenziati” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Anaao Campania denuncia: mancano medici, posti, percorsi separati. Vincenzo Bencivenga, segretario regionale Anaao, oggi in conferenza stampa insieme ad Assomed e Cimo: “Ci sono molti punti critici nel modo in cui la sanità campana affronta il Covid19, che partono forse dallo spreco di questi mesi in cui non si è creata un’organizzazione della rete ospedaliera Covid e non Covid. Oggi si corre dietro alla mancanza dei posti letto e ancora più del personale da dedicare a quei posti”. Rendere percorribile l’assistenza con percorsi separati, individuazione di strutture autonome per il Covid e un tavolo di confronto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –: mancanoseparati. Vincenzo Bencivenga, segretario regionale, oggi in conferenza stampa insieme ad Assomed e Cimo: “Ci sono molti punti critici nel modo in cui la sanità campana affronta il Covid19, che partono forse dallo spreco di questi mesi in cui non si è creata un’organizzazione della rete ospedaliera Covid e non Covid. Oggi si corre dietro alla mancanza deiletto e ancora più del personale da dedicare a quei”. Rendere percorribile l’assistenza conseparati, individuazione di strutture autonome per il Covid e un tavolo di confronto ...

Agenzia_Dire : In Campania l'@anaao_assomed punta il dito contro @VincenzoDeLuca: 'Ha perso tempo, ospedali e territorio non erano… - rep_napoli : Covid, Anaao: 'La Campania non era pronta per la seconda ondata' [aggiornamento delle 14:06] -

Ultime Notizie dalla rete : Anaao Campania Campania, Anaao Assomed: “Mancano posti, medici e percorsi separati” Salernonotizie.it L’allarme dell’Anaao-Assomed: “Troppa disorganizzazione, necessario un confronto sindacati-Regione”

“Ci sono molti punti critici nel modo in cui la sanità campana affronta il covid19, che partono forse dallo spreco di questi mesi in cui non si è creata un’organizzazione della rete ospedaliera covid ...

Covid, Anaao Campania: “Territorio disorganizzato, i pronto soccorso soffrono”

Lo afferma Vincenzo Bencivenga, segretario regionale Anaao Campania in una conferenza stampa organizzata da Anaao Assomed, associazione dei medici dirigenti, e dal sindacato Cimo per analizzare le ...

“Ci sono molti punti critici nel modo in cui la sanità campana affronta il covid19, che partono forse dallo spreco di questi mesi in cui non si è creata un’organizzazione della rete ospedaliera covid ...Lo afferma Vincenzo Bencivenga, segretario regionale Anaao Campania in una conferenza stampa organizzata da Anaao Assomed, associazione dei medici dirigenti, e dal sindacato Cimo per analizzare le ...