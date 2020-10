AmaSanremo | prima puntata | Amadeus e una giuria per eleggere i finalisti di Sanremo Giovani

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Stasera parte, ladedicata alla selezione per idida portare sul palco del Teatro Ariston per2021. A decretare il loro destino saranno Morgan, Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi, la più giovane direttrice d’orchestra d’Europa. Loro 4 hanno il compito di formare latelevisiva di “”, il nuovo progetto dedicato aiin gara al 71° Festival di, condotto da, che andrà in onda alle 22.45 su Rai1 e Radio2, per cinque giovedì, a partire da stasera, 29 ottobre, per stabilire i 10 artisti che ...

I quattro cantanti si sfideranno nella prima puntata di AmaSanremo, la serie di appuntamenti in seconda serata su Rai1 che rappresentano le semifinali di "Sanremo Giovani". Le selezioni dei giovani in ...Si tratta di AmaSanremo. Sulla Rete va in onda in diretta dalla Sala ... Per i fan della fiction è una brutta notizia perchè significa che Doc – Nelle tue mani stasera finisce prima del solito. Se ...