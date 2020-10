AmaSanremo, il Festival 2021 inizia dai Giovani: diretta prima puntata (Di giovedì 29 ottobre 2020) 22.29 Collegamento in diretta con lo Sala B di Via Asiago per AmaSanremo… Tutti in attesa della fine di DOC. Certo che la collocazione della diretta è davvero strana. 22.46 Pubblicità e si comincia. AmaSanremo, anteprima prima puntata Sanremo 2021 inizia questa sera, giovedì 29 ottobre 2020, con la prima puntata di AmaSanremo, il progetto musical-televisivo dedicato alla selezione dei Giovani che faranno parte del 71° Festival della Canzone Italiana (al momento previsto su Rai1 agli inizi di marzo). Se e come si farà il prossimo Festival è ancora da capire, come detto dallo stesso ... Leggi su tvblog (Di giovedì 29 ottobre 2020) 22.29 Collegamento incon lo Sala B di Via Asiago per… Tutti in attesa della fine di DOC. Certo che la collocazione dellaè davvero strana. 22.46 Pubblicità e si comincia., anteSanremoquesta sera, giovedì 29 ottobre 2020, con ladi, il progetto musical-televisivo dedicato alla selezione deiche faranno parte del 71°della Canzone Italiana (al momento previsto su Rai1 agli inizi di marzo). Se e come si farà il prossimoè ancora da capire, come detto dallo stesso ...

_lasilviaaa : “Mi è mai interessato Sanremo giovani?!” “No.” “Sto vedendo questo programma solo perché mi da aria di festival?!”… - AlfonsoFesta : Io non voglio sapere niente di #Sanremo2021 finché non ci sarà la certezza che sarà un Festival con pubblico, senza… - MURATMIHCIOGLU : RT @Raiofficialnews: “Il successo di un Festival parte dai giovani. Con 961 brani proposti, quest’anno abbiamo battuto ogni record. Il tele… - borraccino_ : Amadeus che dice candidamente per la prima volta in tv: 'In vista della serata finale del Festival di Sanremo A MAR… - Matolas : RT @borraccino_: Finalmente stasera si inizia a respirare aria di Festival. #AmaSanremo -