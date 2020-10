All’Italia il primato Europeo dell’eco-efficienza. Il rapporto GreenItaly 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il sistema italiano delle imprese attive nella green economy è il più saldo e il più forte tra i grandi Paesi dell’Unione Europea per quanto riguarda l’eco-efficienza, e cioè per le materie impiegate, l’energia utilizzata, la gestione dei rifiuti e le emissioni atmosferiche prodotte. E le nostre aziende hanno compiuto un progresso continuo negli ultimi dieci anni. I numeri non lasciano dubbi sull’interpretazione. Siamo il Paese con la più alta percentuale di riciclo, quasi l’80%, il doppio della media europea che si attesta intorno al 40% (la Francia è al 56%, la Spagna al 43% e la Germania al 39%). E le nostre imprese utilizzano materiali riciclati per oltre il 14% rispetto a una media europea dell’11%. Complessivamente, la sostituzione della materia seconda nell’economia italiana ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il sistema italiano delle imprese attive nella green economy è il più saldo e il più forte tra i grandi Paesi dell’Unione Europea per quanto riguarda l’eco-, e cioè per le materie impiegate, l’energia utilizzata, la gestione dei rifiuti e le emissioni atmosferiche prodotte. E le nostre aziende hanno compiuto un progresso continuo negli ultimi dieci anni. I numeri non lasciano dubbi sull’interpretazione. Siamo il Paese con la più alta percentuale di riciclo, quasi l’80%, il doppio della media europea che si attesta intorno al 40% (la Francia è al 56%, la Spagna al 43% e la Germania al 39%). E le nostre imprese utilizzano materiali riciclati per oltre il 14% rispetto a una media europea dell’11%. Complessivamente, la sostituzione della materia seconda nell’economia italiana ...

