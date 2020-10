Allerta massima in Francia: a Lione fermato un uomo di nazionalità afghana armato di coltello (Di giovedì 29 ottobre 2020) Resta elevatissima l’Allerta terrorismo in Francia dopo l’attentato di Nizza. Nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre, un uomo di nazionalità afghana armato di coltello è stato fermato a Lione, secondo quanto riferiscono fonti degli inquirenti. L’uomo – si apprende dalla radio France Info che cita fonti della polizia – era armato di un coltello con lama da 30 centimetri ed è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria Perrache. Era vestito con un giubbotto militare e camminava con il coltello in mano. Era stato visto da diversi passanti che hanno chiamato la polizia. Gli agenti lo hanno fermato ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Resta elevatissima l’terrorismo indopo l’attentato di Nizza. Nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre, undi nazionalitàdiè stato, secondo quanto riferiscono fonti degli inquirenti. L’– si apprende dalla radio France Info che cita fonti della polizia – eradi uncon lama da 30 centimetri ed è statonei pressi della stazione ferroviaria Perrache. Era vestito con un giubbotto militare e camminava con ilin mano. Era stato visto da diversi passanti che hanno chiamato la polizia. Gli agenti lo hanno...

Agenzia_Ansa : 'Massima allerta antiterrorismo' in Francia dopo l'attacco di #Nizza #NotreDame - LA DIRETTA #ANSA - TgLa7 : Sale allerta al #Viminale su rischio tensioni sociali ++ Massima attenzione e fermezza nei confronti dei #violenti - Agenzia_Ansa : Allarme attentati in #Francia, donna minaccia di farsi esplodere alla stazione di #Lione #ANSA - reburdo : Nizza: attacco alla cattedrale di Notre-Dame, tre morti. 'Massima allerta antiterrorismo' - LA DIRETTA - Mondo - AN… - gianfrydt : Massima allerta in Francia A Nizza 3 morti, 2 decapitati -