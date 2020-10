"Allah akbar" e coltello, il momento in cui neutralizzano il terrorista islamico di Nizza: ecco il video (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna l'orrore in Francia, torna l'incubo del terrorismo islamico. Forse, attacchi coordinati: una strage alla cattedrale di Nizza, un uomo armato di coltello ucciso ad Avignone mentre tentava un assalto al grido di "Allah akbar" dunque un attacco islamista al consolato francese di Gedda, in Arabia Saudita. L'episodio più drammatico a Nizza, dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nella cattedra dei Notre-Dame, uccidendo tre persone e decapitando una donna. Una delle vittime è morta per le ferite riportate all'interno del bar in cui era fuggita. Vi è poi un altro ferito grave, la quarta vittima coinvolta. Nel video che potete vedere qui sotto, il momento in cui il terrorista, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna l'orrore in Francia, torna l'incubo del terrorismo. Forse, attacchi coordinati: una strage alla cattedrale di, un uomo armato diucciso ad Avignone mentre tentava un assalto al grido di "" dunque un attacco islamista al consolato francese di Gedda, in Arabia Saudita. L'episodio più drammatico a, dove un uomo armato diha fatto irruzione nella cattedra dei Notre-Dame, uccidendo tre persone e decapitando una donna. Una delle vittime è morta per le ferite riportate all'interno del bar in cui era fuggita. Vi è poi un altro ferito grave, la quarta vittima coinvolta. Nelche potete vedere qui sotto, ilin cui il, ...

matteosalvinimi : ?????? È FOLLIA. Francia sotto attacco del terrorismo islamista. Dopo la strage e le orrende decapitazioni in chiesa… - AMorelliMilano : Pugno duro e lotta senza quartiere all'islamismo, anche in Italia prima che sia troppo tardi. Un pensiero alle 3 v… - Tg3web : Attacco a colpi di coltello nella cattedrale di Nizza. Tre le vittime: decapitata una donna. Fermato l'aggressore:… - bea3bell : @RepubblicaTv @repubblica È un falso, non sapete neppure scegliere con attenzione i video che pubblicate. Questo no… - BrilloNic : RT @AMorelliMilano: Pugno duro e lotta senza quartiere all'islamismo, anche in Italia prima che sia troppo tardi. Un pensiero alle 3 vitti… -