Alla scoperta dello Sparta Praga | l’avversario del Milan in Europa League

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 29 ottobre 2020), la squadra ceca inserita nel gruppo del(REPUBBLICA CECA) – Loè stata inserita nel girone del. Una squadra molto ostica da affrontare ma con meno qualità rispetto ai rossoneri. Per i ragazzi allenati da Kotal l’è una vetrina importante per mettersi in mostra. Una chance che in molti vogliono sfruttare per fare il definitivo salto di qualità. Difficile il passaggio del turno, ma l’emergenza coronavirus mette tutto in dubbio. Per questo motivo si ha voglia di sfruttare tutte le possibilità per cercare di passare il turno e continuare la propria ...