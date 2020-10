“Alla Camera dei Deputati il ristorante è aperto anche la sera!” La denuncia del Codacons (Di giovedì 29 ottobre 2020) Come al solito le scelte illogiche e insensate della politica corrono il rischio di mettere i lavoratori gli uni contro gli altri ed è esattamente quello che bisogna evitare di fare. C’è un posto, unico su territorio nazionale, davvero speciale. Mentre tutti i ristoranti, pub, bar, gelaterie, locali del settore della ristorazione, devono chiudere categoricamente alle 18, il ristorante della Camera e del Senato può rimanere aperto anche la sera. Un privilegio di lusso che ha deciso di concedersi il mondo della politica. “A partire da martedì 27 ottobre, dal lunedì al giovedì, il locale di ristoro può ospitare 40 Deputati a sera”, riferisce Adnkronos. Così se da un lato troviamo loro, con il ristorante del ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 29 ottobre 2020) Come al solito le scelte illogiche e insensate della politica corrono il rischio di mettere i lavoratori gli uni contro gli altri ed è esattamente quello che bisogna evitare di fare. C’è un posto, unico su territorio nazionale, davvero speciale. Mentre tutti i ristoranti, pub, bar, gelaterie, locali del settore della ristorazione, devono chiudere categoricamente alle 18, ildellae del Senato può rimanerela sera. Un privilegio di lusso che ha deciso di concedersi il mondo della politica. “A partire da martedì 27 ottobre, dal lunedì al giovedì, il locale di ristoro può ospitare 40a sera”, riferisce Adnkronos. Così se da un lato troviamo loro, con ildel ...

