All Together Now, ecco quando inizia la terza edizione dello show condotto da Michelle Hunziker (Di giovedì 29 ottobre 2020) Finalmente abbiamo una data di inizio per quanto riguarda la terza edizione di All Together Now. Il programma condotto da Michelle Hunziker prenderà il via a partire da mercoledì 5 novembre 2020. A darne conferma è stato il promo che sta passando in questi giorni su Canale 5 e che, sul web, può essere visto sulla piattaforma streaming Mediaset Play. Per chi ancora non conoscesse la trasmissione e non l'avesse mai vista, si tratta di una gara canora in due manche. In ognuna di esse i concorrenti si esibiscono davanti a un muro con una giuria composta da 100 artisti. A capo di questo c'è il rapper J-Ax. L'obbiettivo principale è quello di far alzare in piedi il maggior numero di persone, così da ...

